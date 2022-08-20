Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları!
Bir süredir indirim yapacağı bilinen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra harekete geçmişti. Temel gıda ürünlerinde indirime gitmeye hazırlanan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde etten yumurtaya; tereyağından şekere pek çok üründe indirime gidileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Bir süredir indirim yapacağı bilinen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra harekete geçmişti. Temel gıda ürünlerinde indirime gitmeye hazırlanan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde etten yumurtaya; tereyağından şekere pek çok üründe indirime gidileceği öğrenildi. Bu indirimler öncesinde ise, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin haftalık indirimi açıklandı! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 20-21 Ağustos 2022 aktüel ürün kataloğunda neler var? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 20-21 Ağustos 2022 aktüel ürün fiyatları…
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20 Ağu 2022 - 10:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.