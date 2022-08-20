- 20 Ağu 2022 - 10:34

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Büyük Zam! Motorine Ne Kadar Zam Geldi? İşte Güncel Motorin Zammı ve 20 Ağustos 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları!

Akaryakıt fiyatları son günlerde inanılmaz dalgalanmalar yaşarken değişiklikler en çok zam kanalında gerçekleşiyor. Bulunduğumuz hafta motorine 2 kez zam gelmesine rağmen 3. Bir zam haberi daha açıklandı. İşte motorine getirilen zam ve 20 Ağustos 2022 güncel il il akaryakıt fiyatları.

Ülkemizde enflasyon ve kur değerlerinin artışı nedeni ile yaşanan ekonomik problemler etkisini göstermeye devam ediyor. Yaşanan ekonomik problemler insan hayatında söz konusu olan pek çok ürünün etiket fiyatlarını da artmasına neden oluyor. İthalatın yüksek oranda olduğu ülkemizde elektronikten gıdaya, giyimden akaryakıta kadar pek çok alanda binlerce üründe yaşanan fiyat artışları ise vatandaşların en büyük problemleri arasında bulunuyor.

Fiyatları ile her gün şaşırtmaya devam eden alanlardan biri ise akaryakıt. Günden güne zam ve indirimler ile fiyatı değişen akaryakıt fiyatlarına ise bir zam daha getirileceği haberi duyuruldu. İşte motorine getirilen zam ve il il güncel 20 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

20 Ağu 2022 - 10:34 - Gündem

# OTOMOTİV İLE İLİŞKİLİ:
Araç Alacaklara Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı! mask
Araç Alacaklara Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı!
Benzine İndirim, Motorine Zam! Benzine Ne Kadar İndirim Geldi? Motorin Ne Kadar Zamlandı? İşte 18 Ağustos 2022 İl İl Güncel Akaryakıt Zamları ve Pompa Fiyatları… mask
Benzine İndirim, Motorine Zam! Benzine Ne Kadar İndirim Geldi? Motorin Ne Kadar Zamlandı? İşte 18 Ağustos 2022 İl İl Güncel Akaryakıt Zamları ve Pompa Fiyatları…
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor! Bugün Gece Yarısı İtibari İle Geçerli Olacak! Peki, Benzine Ne Kadar Zam Gelecek? İşte İl İl 13 Ağustos 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor! Bugün Gece Yarısı İtibari İle Geçerli Olacak! Peki, Benzine Ne Kadar Zam Gelecek? İşte İl İl 13 Ağustos 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Fiat Çıldırdı! Fiat Doblo Modellerinin Fiyatları Dip Yaptı! Görenler Fiat Doblo Sahibi Olarak Evine Dönüyor! İşte Güncel Fiat Doblo Fiyatları ve Opsiyon Fiyat Listesi! mask
Fiat Çıldırdı! Fiat Doblo Modellerinin Fiyatları Dip Yaptı! Görenler Fiat Doblo Sahibi Olarak Evine Dönüyor! İşte Güncel Fiat Doblo Fiyatları ve Opsiyon Fiyat Listesi!
Renault Megane Fiyatları Dudak Uçuklattı! 800 Bin TL'ye Merdiven Dayadı! 2022 Sıfır Megane Sedan Model Fiyatları Ne Kadar? İşte O Fiyatlar. mask
Renault Megane Fiyatları Dudak Uçuklattı! 800 Bin TL'ye Merdiven Dayadı! 2022 Sıfır Megane Sedan Model Fiyatları Ne Kadar? İşte O Fiyatlar.
Volkswagen’den Müjde! Golf Araçlarda 30 Bin TL Anında İndirim! Bayiler Dolup Taşacak! Güncel Volkswagen Golf Fiyatları Ne Kadar? İşte Merak Edilen 2022 Golf Fiyat ve Opsiyon Listesi! mask
Volkswagen’den Müjde! Golf Araçlarda 30 Bin TL Anında İndirim! Bayiler Dolup Taşacak! Güncel Volkswagen Golf Fiyatları Ne Kadar? İşte Merak Edilen 2022 Golf Fiyat ve Opsiyon Listesi!
ÖTV Kalkarsa Sıfır Araç 2022 Fiyatları Nasıl Olur? Toyoto Corolla, Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Volkwagen Polo, Dacia Duster, Hundai İ20 Kaç Lira? İşte Sıfır Araçların ÖTV'siz Fiyatları... mask
ÖTV Kalkarsa Sıfır Araç 2022 Fiyatları Nasıl Olur? Toyoto Corolla, Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Volkwagen Polo, Dacia Duster, Hundai İ20 Kaç Lira? İşte Sıfır Araçların ÖTV'siz Fiyatları...
LPG’ye (BUGÜN) Zam Geldi! LPG’ ye Ne Kadar Zam Geldi? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
LPG’ye (BUGÜN) Zam Geldi! LPG’ ye Ne Kadar Zam Geldi? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Togg, ‘Konsept Akıllı Cihazı’nı Zorlu Center’da Sergilemeye Başladı... mask
Togg, ‘Konsept Akıllı Cihazı’nı Zorlu Center’da Sergilemeye Başladı...
Togg, Deneme Üretimi Hazırlıklarına Başladı... mask
Togg, Deneme Üretimi Hazırlıklarına Başladı...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları! mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları!
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir? mask
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir?
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi... mask
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi...
A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi! mask
A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi!
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü! mask
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü!
MİGROS Market Bombayı Patlattı! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz! mask
MİGROS Market Bombayı Patlattı! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz!
Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı... mask
Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı...
ALES/2 Pazar Günü Yapılacak! mask
ALES/2 Pazar Günü Yapılacak!
E-Devlet Artık Kotasız... mask
E-Devlet Artık Kotasız...
126 General ve Amiral Atamaları Resmi Gazetede! mask
126 General ve Amiral Atamaları Resmi Gazetede!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları! mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları!
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”
20 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
20 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir… mask
Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir…
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir? mask
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL