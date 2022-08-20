Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Büyük Zam! Motorine Ne Kadar Zam Geldi? İşte Güncel Motorin Zammı ve 20 Ağustos 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları!

Ülkemizde enflasyon ve kur değerlerinin artışı nedeni ile yaşanan ekonomik problemler etkisini göstermeye devam ediyor. Yaşanan ekonomik problemler insan hayatında söz konusu olan pek çok ürünün etiket fiyatlarını da artmasına neden oluyor. İthalatın yüksek oranda olduğu ülkemizde elektronikten gıdaya, giyimden akaryakıta kadar pek çok alanda binlerce üründe yaşanan fiyat artışları ise vatandaşların en büyük problemleri arasında bulunuyor.

Fiyatları ile her gün şaşırtmaya devam eden alanlardan biri ise akaryakıt. Günden güne zam ve indirimler ile fiyatı değişen akaryakıt fiyatlarına ise bir zam daha getirileceği haberi duyuruldu. İşte motorine getirilen zam ve il il güncel 20 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları.

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