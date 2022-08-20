- 20 Ağu 2022 - 10:28 G: 20 Ağu 2022 - 10:35

Sivaslı Ünlüler Kimlerdir? Sivaslı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Ünlülerin nereli olduğu her dönem olduğu gibi bu dönem de çok merak ediliyor. Ankara’dan Elazığ’a; Trabzon’dan Mersin’e her ilin kendince yetiştirdiği pek çok ün bulunuyor. Bu listede yer alan ünlülerin ortak özellikleri ise, Sivaslı olmaları oluyor! Sizde Sivaslı olan ünlüleri merak ediyorsanız işte detaylar...

Ünlülerin nereli olduğu her dönem olduğu gibi bu dönem de çok merak ediliyor. Ankara’dan Elazığ’a; Trabzon’dan Mersin’e her ilin kendince yetiştirdiği pek çok ün bulunuyor. Bu listede yer alan ünlülerin ortak özellikleri ise, Sivaslı olmaları oluyor! Peki, Sivaslı ünlüler kimlerdir? Sivaslı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler kimler? İşte Sivaslı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…

20 Ağu 2022 - 10:28 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Kenan Doğulu’nun Sahne Kıyafeti Sosyal Medyayı Salladı! “Beren Saat Zorla Mı Giydirdi?” Altı Farklı, Üstü Farklı! Neler Oluyor? mask
Kenan Doğulu’nun Sahne Kıyafeti Sosyal Medyayı Salladı! “Beren Saat Zorla Mı Giydirdi?” Altı Farklı, Üstü Farklı! Neler Oluyor?
Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler… mask
Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Hande Sarıoğlu Dekolteden Vazgeçmek Bilmiyor! “Fazla İddialı!” Fiziğini Yine Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıkardı Ki… “Yandı Buralar!” mask
Hande Sarıoğlu Dekolteden Vazgeçmek Bilmiyor! “Fazla İddialı!” Fiziğini Yine Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıkardı Ki… “Yandı Buralar!”
Müge Anlı’nın Sır Gibi Sakladığı Özeli Sızdırıldı! Yıllarca Herkes Sadece Bunu Düşünmüştü; Altından Öyle Bir Şey Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Müge Anlı’nın Sır Gibi Sakladığı Özeli Sızdırıldı! Yıllarca Herkes Sadece Bunu Düşünmüştü; Altından Öyle Bir Şey Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Burcu Esmersoy’da “Genç Koca” Modasına Uydu! Kendisinden 15 Yaş Küçük… Nikah Masası Hazırlandı; Yaşananlar Akıl Karı Değil! mask
Burcu Esmersoy’da “Genç Koca” Modasına Uydu! Kendisinden 15 Yaş Küçük… Nikah Masası Hazırlandı; Yaşananlar Akıl Karı Değil!
Burcu Özberk’in Yeni İmajı Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor? mask
Burcu Özberk’in Yeni İmajı Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor?
Petek Dinçöz Hakkında Şok Eden İddia! Ortalık Sallanıyor; Daha Yeni Evlenmişlerdi… Yüzükler Atılabilir! “Yok Artık!” mask
Petek Dinçöz Hakkında Şok Eden İddia! Ortalık Sallanıyor; Daha Yeni Evlenmişlerdi… Yüzükler Atılabilir! “Yok Artık!”
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar… mask
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları! mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları!
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”
20 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
20 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir… mask
Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir…
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir? mask
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL