Sivaslı Ünlüler Kimlerdir? Sivaslı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Ünlülerin nereli olduğu her dönem olduğu gibi bu dönem de çok merak ediliyor. Ankara’dan Elazığ’a; Trabzon’dan Mersin’e her ilin kendince yetiştirdiği pek çok ün bulunuyor. Bu listede yer alan ünlülerin ortak özellikleri ise, Sivaslı olmaları oluyor! Sizde Sivaslı olan ünlüleri merak ediyorsanız işte detaylar...
Ünlülerin nereli olduğu her dönem olduğu gibi bu dönem de çok merak ediliyor. Ankara’dan Elazığ’a; Trabzon’dan Mersin’e her ilin kendince yetiştirdiği pek çok ün bulunuyor. Bu listede yer alan ünlülerin ortak özellikleri ise, Sivaslı olmaları oluyor! Peki, Sivaslı ünlüler kimlerdir? Sivaslı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler kimler? İşte Sivaslı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…
20 Ağu 2022 - 10:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.