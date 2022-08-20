Sivaslı Ünlüler Kimlerdir? Sivaslı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Ünlülerin nereli olduğu her dönem olduğu gibi bu dönem de çok merak ediliyor. Ankara’dan Elazığ’a; Trabzon’dan Mersin’e her ilin kendince yetiştirdiği pek çok ün bulunuyor. Bu listede yer alan ünlülerin ortak özellikleri ise, Sivaslı olmaları oluyor! Peki, Sivaslı ünlüler kimlerdir? Sivaslı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler kimler? İşte Sivaslı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…