- 20 Ağu 2022 - 10:28 G: 20 Ağu 2022 - 10:55

Seda Sayan Kocası İstedi Diye Paraya Bir Kez Daha Kıydı! “Çıtır” Kocasını Hediyelere Boğdu; Son Aldığı Olay Yarattı! “Oğlun Sinirden Ağlasa Haklı!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve kocası Çağlar Ökten, milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bir iddiayla gündem geldi. Kocası için paraya bir kez daha kıyan Seda Sayan, resmen “Çıtır” olarak adlandırılan kocasını hediyelere boğdu! Son aldığı hediyeyse olay üzerine olay yarattı çünkü fena tuzlu! İşte milyonlarca kişiden “Oğlun sinirden ağlasa haklı” yorumlarını alan o hediye…

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayında dünya evine girmeye karar vermişti. Normal’da Prag’da düğün yapacak olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, vize sorunları yaşayınca İstanbul’da dünya evine girmeye karar vermişti. Düğünden hemen sonra soluğu Paris’te alan ikili, ülke ülke dolanmışlardı! Kısa bir süre önce Türkiye’ye dönen Seda Sayan, aşık olduğu kocasına öyle bir hediye aldı ki…

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20 Ağu 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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