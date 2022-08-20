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20 Ağu 2022 - 10:28

Seda Sayan Kocası İstedi Diye Paraya Bir Kez Daha Kıydı! “Çıtır” Kocasını Hediyelere Boğdu; Son Aldığı Olay Yarattı! “Oğlun Sinirden Ağlasa Haklı!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve kocası Çağlar Ökten, milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bir iddiayla gündem geldi. Kocası için paraya bir kez daha kıyan Seda Sayan, resmen “Çıtır” olarak adlandırılan kocasını hediyelere boğdu! Son aldığı hediyeyse olay üzerine olay yarattı çünkü fena tuzlu! İşte milyonlarca kişiden “Oğlun sinirden ağlasa haklı” yorumlarını alan o hediye…