Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Bomba Haber! Barışma Haberinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den bomba bir haber geldi! Barışma haberlerinden sonra öyle bir şey yaşandı ki, ortalık resmen zangır zangır sallanmaya başladı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevenleri ise bu haber sonrasında adeta havalara uçtu! Ayrılıklarına inanmak istemeyen çiftin hayranları, milyonları şok edecek bir gelişmeyle gündeme geldiler! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıllarda Sen Çal Kapımı dizisi, FOX TV tarafından yayına alınmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in mükemmel uyumu ise reytingleri artırmıştı. Hikayenin sürekli olarak el değiştirmesi, reytingleri düşürmüştü ama Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevenleri sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdığı için dizinin ikinci sezonu için onay verilmişti. İkinci sezon öncesinde sevgili olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Ayrılık kararlarıyla dengeleri alt üst eden ikiliden bomba bir haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.