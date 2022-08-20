Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Bomba Haber! Barışma Haberinden Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz yıllarda Sen Çal Kapımı dizisi, FOX TV tarafından yayına alınmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in mükemmel uyumu ise reytingleri artırmıştı. Hikayenin sürekli olarak el değiştirmesi, reytingleri düşürmüştü ama Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevenleri sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdığı için dizinin ikinci sezonu için onay verilmişti. İkinci sezon öncesinde sevgili olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Ayrılık kararlarıyla dengeleri alt üst eden ikiliden bomba bir haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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