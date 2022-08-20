Nefsine Asla Hakim Olamayan Burçlar Hangisidir? İşte Evlenmeden Hamile Kalan O Burçlar…
Her burcun zaafı farklı oluyor. Bazı burçların zaafı para iken, bazı burçların zaafı aile, çocuk, aşk ya da toplum kurallarını karşısına almak olabiliyor. Bu listede yer alan burçlar da tam olarak bu üç zaafa sahip olan burçlardan oluşuyor! Sizde nefsine hakim olamayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun zaafı farklı oluyor. Bazı burçların zaafı para iken, bazı burçların zaafı aile, çocuk, aşk ya da toplum kurallarını karşısına almak olabiliyor. Bu listede yer alan burçlar da tam olarak bu üç zaafa sahip olan burçlardan oluşuyor! Peki, nefsine asla hakim olamayan burçlar hangisidir? İşte evlenmeden hamile kalan o burçlar…
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20 Ağu 2022 - 22:51 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.