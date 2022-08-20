- 20 Ağu 2022 - 22:51

Nefsine Asla Hakim Olamayan Burçlar Hangisidir? İşte Evlenmeden Hamile Kalan O Burçlar…

Her burcun zaafı farklı oluyor. Bazı burçların zaafı para iken, bazı burçların zaafı aile, çocuk, aşk ya da toplum kurallarını karşısına almak olabiliyor. Bu listede yer alan burçlar da tam olarak bu üç zaafa sahip olan burçlardan oluşuyor! Sizde nefsine hakim olamayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun zaafı farklı oluyor. Bazı burçların zaafı para iken, bazı burçların zaafı aile, çocuk, aşk ya da toplum kurallarını karşısına almak olabiliyor. Bu listede yer alan burçlar da tam olarak bu üç zaafa sahip olan burçlardan oluşuyor! Peki, nefsine asla hakim olamayan burçlar hangisidir? İşte evlenmeden hamile kalan o burçlar…

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20 Ağu 2022 - 22:51 - Burç Haberleri

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