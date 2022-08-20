Oğuzhan Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Oğuzhan Uğur Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç, İnstagram Hesabı Nedir? Meğer Mevzular Açık Mikrofon Sunucusu

Müzik dünyasının ünlü isimlerinden biri olmasına rağmen sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte sosyal medyada işlere imza atmaya başlayan Oğuzhan Uğur, şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Karikatür ve sinema geçmişi de bulunan Oğuzhan Uğur’un dört kere küsüp, beş kere barıştığı sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı. Peki, Mevzular Açık Mikrofon sunucusu Oğuzhan Uğur kaç yaşında? Oğuzhan Uğur sevgilisi var mı, ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte Oğuzhan Uğur Instagram hesabı…