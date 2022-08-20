Oğuzhan Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Oğuzhan Uğur Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç, İnstagram Hesabı Nedir? Meğer Mevzular Açık Mikrofon Sunucusu
Müzik dünyasının ünlü isimlerinden biri olmasına rağmen sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte sosyal medyada işlere imza atmaya başlayan Oğuzhan Uğur, şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Karikatür ve sinema geçmişi de bulunan Oğuzhan Uğur ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Müzik dünyasının ünlü isimlerinden biri olmasına rağmen sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte sosyal medyada işlere imza atmaya başlayan Oğuzhan Uğur, şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Karikatür ve sinema geçmişi de bulunan Oğuzhan Uğur’un dört kere küsüp, beş kere barıştığı sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı. Peki, Mevzular Açık Mikrofon sunucusu Oğuzhan Uğur kaç yaşında? Oğuzhan Uğur sevgilisi var mı, ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte Oğuzhan Uğur Instagram hesabı…
20 Ağu 2022 - 23:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.