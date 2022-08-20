58 Yaşındaki Hülya Avşar Yine Yaptı Yapacağını! Havuzun İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Hiç Allah Korkunuz Kalmadı!” Neler Oluyor?
Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son zamanlarda çektiği klipler ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle son klibi ile bir hayli dikkat çeken Hülya Avşar, ardından paylaştığı bir video ile gündem oldu. İşte Hülya Avşar ile ilgili son detaylar...
Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son zamanlarda çektiği klipler ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle son klibi ile bir hayli dikkat çeken Hülya Avşar, ardından paylaştığı bir video ile gündem oldu. Hülya Avşar’ın paylaştığı videoda bikini giymesi ise, dikkatlerden kaçmadı! Peki, Hülya Avşar ne paylaştı? Hülya Avşar, nasıl bir paylaşım yaptı? Hülya Avşar’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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20 Ağu 2022 - 17:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.