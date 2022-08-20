58 Yaşındaki Hülya Avşar Yine Yaptı Yapacağını! Havuzun İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Hiç Allah Korkunuz Kalmadı!” Neler Oluyor?

Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son zamanlarda çektiği klipler ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle son klibi ile bir hayli dikkat çeken Hülya Avşar, ardından paylaştığı bir video ile gündem oldu. Hülya Avşar’ın paylaştığı videoda bikini giymesi ise, dikkatlerden kaçmadı! Peki, Hülya Avşar ne paylaştı? Hülya Avşar, nasıl bir paylaşım yaptı? Hülya Avşar’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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