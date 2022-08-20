Seda Sayan’ın Kızından Bomba Hamle! Full Dekolteli Elbisesiyle Düğüne Bir Girişi Vardı, Bir de Çıkışı… Gelin Sinirden Çatladı!
Geçtiğimiz yıllarda fenomen olan evlilik programlarından birinde yer alan Solmaz Çiros, programların ekranlardan ayrılmasının ardından adeta fenomen olmuştu. Şimdilerde hem şarkı söyleyen hem de oryantal yapan Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün bir düğüne katıldı. İşte katıldığın düğünden ve Solmaz Çiros'dan son detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda fenomen olan evlilik programlarından birinde yer alan Solmaz Çiros, programların ekranlardan ayrılmasının ardından adeta fenomen olmuştu. Şimdilerde hem şarkı söyleyen hem de oryantal yapan Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün bir düğüne katıldı. Düğünde şarkı söylerken seçtiği elbise seçimi ile dikkatleri üzerine çeken Solmaz Çiros, o seçimi ile resmen gelini gölgede bıraktı! Peki, Solmaz Çiros, şimdi ne yapıyor? Solma Çiros son hali nasıl? Solmaz Çiros ne giydi, nasıl bir elbise seçti? İşte, detaylar…
20 Ağu 2022 - 17:04 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.