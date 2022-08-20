Seda Sayan’ın Kızından Bomba Hamle! Full Dekolteli Elbisesiyle Düğüne Bir Girişi Vardı, Bir de Çıkışı… Gelin Sinirden Çatladı!

Geçtiğimiz yıllarda fenomen olan evlilik programlarından birinde yer alan Solmaz Çiros, programların ekranlardan ayrılmasının ardından adeta fenomen olmuştu. Şimdilerde hem şarkı söyleyen hem de oryantal yapan Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün bir düğüne katıldı. Düğünde şarkı söylerken seçtiği elbise seçimi ile dikkatleri üzerine çeken Solmaz Çiros, o seçimi ile resmen gelini gölgede bıraktı! Peki, Solmaz Çiros, şimdi ne yapıyor? Solma Çiros son hali nasıl? Solmaz Çiros ne giydi, nasıl bir elbise seçti? İşte, detaylar…