Duy Beni Dizisinin Ekim’i Minicik Üstüyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Setten Gelen O Paylaşım Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Star TV ekranlarından yayınlanan ve gençlik türündeki konusu ile yayınladığı ilk günden bu yana televizyon seyircisinin odağı haline gelen Duy Beni dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk’ten set fotoğrafı geldi. Sette giydiği büstiyer ile herkesi kendisine hayran bırakan Rabia Soytürk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Star TV ekranlarından yayınlanan ve gençlik türündeki konusu ile yayınladığı ilk günden bu yana televizyon seyircisinin odağı haline gelen Duy Beni dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk’ten set fotoğrafı geldi. Sette giydiği büstiyer ile herkesi kendisine hayran bırakan Rabia Soytürk, yaptığı paylaşım ile sosyal medyaya adeta damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları ise, Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk’ün o paylaşımlarına ilginç yorumlarda bulundu! Peki, Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk ne paylaştı? Rabia Soytürk nasıl bir paylaşım yaptı? Rabia Soytürk’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
20 Ağu 2022 - 17:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.