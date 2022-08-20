Burcu Özberk 3 Milyon Liranın Önünde Dekolteli Pozu Olay Oldu! Gömleğinin Tüm Düğmelerini Açıp… “Kalp Krizi Nedenisin!” Neler Oluyor?
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan alıyor! 3 milyon liralık aracın önünde bir poz paylaşan Özberk, dekolteli pozlarıyla olay yaratı! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Burcu Özberk’e hayranları ise “Kalp krizi nedenisin” yorumlarını yaptı! İşte milyonlarca kişinin dikkatini çeken Burcu Özberk’in o paylaşımı…
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalan güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden ağır atlattığını paylaşarak sevenlerini üzmüştü. Koronavirüse 3 yıldır yakalanmayan Burcu Özberk, zorlu bir süreç yaşadığı için sevenlerini de uyararak çok dikkatli olmalarını istemişti. Sağlığına kavuşan güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli “3 milyon liralık” paylaşımı olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.