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20 Ağu 2022 - 17:04

Burcu Özberk 3 Milyon Liranın Önünde Dekolteli Pozu Olay Oldu! Gömleğinin Tüm Düğmelerini Açıp… “Kalp Krizi Nedenisin!” Neler Oluyor?

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan alıyor! 3 milyon liralık aracın önünde bir poz paylaşan Özberk, dekolteli pozlarıyla olay yaratı! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Burcu Özberk’e hayranları ise “Kalp krizi nedenisin” yorumlarını yaptı! İşte milyonlarca kişinin dikkatini çeken Burcu Özberk’in o paylaşımı…