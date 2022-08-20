- 20 Ağu 2022 - 17:04

Burcu Özberk 3 Milyon Liranın Önünde Dekolteli Pozu Olay Oldu! Gömleğinin Tüm Düğmelerini Açıp… “Kalp Krizi Nedenisin!” Neler Oluyor?

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan alıyor! 3 milyon liralık aracın önünde bir poz paylaşan Özberk, dekolteli pozlarıyla olay yaratı! Gömleğinin tüm düğmelerini açan Burcu Özberk’e hayranları ise “Kalp krizi nedenisin” yorumlarını yaptı! İşte milyonlarca kişinin dikkatini çeken Burcu Özberk’in o paylaşımı…

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalan güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden ağır atlattığını paylaşarak sevenlerini üzmüştü. Koronavirüse 3 yıldır yakalanmayan Burcu Özberk, zorlu bir süreç yaşadığı için sevenlerini de uyararak çok dikkatli olmalarını istemişti. Sağlığına kavuşan güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli “3 milyon liralık” paylaşımı olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Ağu 2022 - 17:04 Ankara- Yaşam

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