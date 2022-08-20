Doya Doya Moda’da Acun Ilıcalı’yı Bile Ağlatan Oldu! Nimet’in Hikayesini Duyan Jüri Dizlerini Dövmeye Başladı! Öyle Şeyler Yaşamış Ki…

Yeni sezonuna bir kez daha TV8 ekranlarından başlayan Doya Doya Moda yarışması, geçtiğimiz gün herkesi şaşkına çeviren bir olaya tanıklık etti. Doya Doya Moda yarışmasına elenen isimlerden biri yerine katılan Nimet Uzun, programda yaşam hikayesini anlatınca gözyaşları adeta sel oldu. Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, yarışmacıya sarılarak destek verirken, diğer yarışmacılar ve jüri üyeleri de Nimet Uzun’u yalnız bırakmadı! Peki, Doya Doya Moda yarışması Nimet Uzun kimdir, hayat hikayesi ne? Doya Doya Moda yarışmasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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