Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ı Görenler Tanıyamıyor! Estetik Yaptıra Yaptıra Tanınmaz Hale Gelmiş! “Seda Sayan’a Dönmüşsün!”
Ekranların unutulmaz yapımlarından biri olan Hayat Bilgisi isimli dizi ile hafızalara kazınan Çisil Oral, dizide Kikirik karakterine hayat vermişti. Bu karakteri ile televizyon seyircisinin gönlünde adeta taht kuran Çisil Oral, yıllar sonra yeniden görüntülendi. İşte Çisil Oral'ın son halleri...
Ekranların unutulmaz yapımlarından biri olan Hayat Bilgisi isimli dizi ile hafızalara kazınan Çisil Oral, dizide Kikirik karakterine hayat vermişti. Bu karakteri ile televizyon seyircisinin gönlünde adeta taht kuran Çisil Oral, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Çisil Oral’ın değişmiş hali ise, herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral, şimdi ne yapıyor? Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral, son hali nasıl? Çisil Oral’da estetik var mı? İşte, detaylar…
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20 Ağu 2022 - 22:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.