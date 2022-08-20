Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ı Görenler Tanıyamıyor! Estetik Yaptıra Yaptıra Tanınmaz Hale Gelmiş! “Seda Sayan’a Dönmüşsün!”

Ekranların unutulmaz yapımlarından biri olan Hayat Bilgisi isimli dizi ile hafızalara kazınan Çisil Oral, dizide Kikirik karakterine hayat vermişti. Bu karakteri ile televizyon seyircisinin gönlünde adeta taht kuran Çisil Oral, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Çisil Oral’ın değişmiş hali ise, herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral, şimdi ne yapıyor? Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral, son hali nasıl? Çisil Oral’da estetik var mı? İşte, detaylar…

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