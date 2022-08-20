Survivor Batuhan Karacakaya’dan Arabalı İlk Paylaşım Geldi! “Biz O Konuyu Kapattık!” Demişti; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Asıl Dava Şimdi Açılıyor!”
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor geçtiğimiz aylarda bitmişti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Batuhan Karacakaya’dan gelen bomba arabalı paylaşım herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’yla paylaşım yaparak; “Biz o konuyu kapattık” açıklamasında bulunan Batuhan Karacakaya’nın yapmış olduğu paylaşım sonrasında “Asıl dava şimdi açılıyor” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına, 2021 sezonu biter bitmez çalışmalara başlayan Batuhan Karacakaya şampiyon olmayı kafaya koymuştu. All Star’da performansıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Batuhan Karacakaya, yarışmadan 3. olarak ayrılmış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Yarışmadan sonra Acun Ilıcalı’yla birbirine giren Batuhan Karacakaya’dan olay yaratacak bir paylaşım geldi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.