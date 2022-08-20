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20 Ağu 2022 - 17:06

Survivor Batuhan Karacakaya’dan Arabalı İlk Paylaşım Geldi! “Biz O Konuyu Kapattık!” Demişti; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Asıl Dava Şimdi Açılıyor!”

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor geçtiğimiz aylarda bitmişti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Batuhan Karacakaya’dan gelen bomba arabalı paylaşım herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’yla paylaşım yaparak; “Biz o konuyu kapattık” açıklamasında bulunan Batuhan Karacakaya’nın yapmış olduğu paylaşım sonrasında “Asıl dava şimdi açılıyor” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…