Hadise ve Mehmet Dinçerler Bebek Mi Bekliyor? Hadise’den Son Dakika Açıklaması Geldi; Instagram’da Depremler Kopuyor! 2,5 Aylık Hamile Deniyordu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin bebek beklediğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel şarkıcının 2,5 aylık hamile olduğu konuşulmaya başlanınca hayranları resmen havalara uçmuştu! Şarkıcı Hadise’den konu hakkında gelen son dakika açıklaması, Instagram’da depremleri kopardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayının başlarında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayının son günlerinde dünya evine girmişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler, basından gizli bir düğün yaparak; gelen konukları da tek tek uyarmışlardı. Hadise’nin gizli saklı yaptığı düğününden sonra magazin dünyasına bomba bir iddia düşmüştü. Güzel ismin 2,5 aylık hamile olduğu iddia edilmiş ve hayranları havalara uçmuştu. Şimdiyse Hadise’den hamilelik iddialarına şok bir yanıt geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.