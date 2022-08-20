Hadise ve Mehmet Dinçerler Bebek Mi Bekliyor? Hadise’den Son Dakika Açıklaması Geldi; Instagram’da Depremler Kopuyor! 2,5 Aylık Hamile Deniyordu…

Ocak ayının başlarında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayının son günlerinde dünya evine girmişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler, basından gizli bir düğün yaparak; gelen konukları da tek tek uyarmışlardı. Hadise’nin gizli saklı yaptığı düğününden sonra magazin dünyasına bomba bir iddia düşmüştü. Güzel ismin 2,5 aylık hamile olduğu iddia edilmiş ve hayranları havalara uçmuştu. Şimdiyse Hadise’den hamilelik iddialarına şok bir yanıt geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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