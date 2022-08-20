Serenay Sarıkaya 3 Saniyede Ortalığı Birbirine Kattı! Göğüs Dekolteli Paylaşımıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Serenay Hanım Ne Yapıyorsunuz!” Alev Alev…
Yakın zamanda Şahmaran dizisiyle ekranlara gelecek olan Serenay Sarıkaya, yine gündeme bomba gibi düştü. Sadece 3 saniye içerisinde ortalığı birbirine karan Serenay Sarıkaya’ya hayranları ise “Serenay Hanım ne yapıyorsunuz!” yorumlarında bulundu! Göğüs dekolteli bir bluz giyerek yürekleri hop indirip hop kaldıran Serenay Sarıkaya, alev alev yaktı! İşte merak edilenler…
Burak Deniz’le partner olan Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisinin ilki gösterilmeden ikinci için çalışmalara başlamıştı. Dizi çekimleri için Adana, İstanbul ve İzmir arasında mekik dokuduğu bilinen Serenay Sarıkaya’nın en az 12 saat boyunca sette olduğu biliniyordu. Yaz tatilini sevgilisi Umut Evirgen’le dolu dolu yaşayan Serenay Sarıkaya, set boşluğundan zaman bulup öyle bir paylaşımda bulundu ki, akıllar başlardan uçtu gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.