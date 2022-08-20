Serenay Sarıkaya 3 Saniyede Ortalığı Birbirine Kattı! Göğüs Dekolteli Paylaşımıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Serenay Hanım Ne Yapıyorsunuz!” Alev Alev…

Burak Deniz’le partner olan Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisinin ilki gösterilmeden ikinci için çalışmalara başlamıştı. Dizi çekimleri için Adana, İstanbul ve İzmir arasında mekik dokuduğu bilinen Serenay Sarıkaya’nın en az 12 saat boyunca sette olduğu biliniyordu. Yaz tatilini sevgilisi Umut Evirgen’le dolu dolu yaşayan Serenay Sarıkaya, set boşluğundan zaman bulup öyle bir paylaşımda bulundu ki, akıllar başlardan uçtu gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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