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20 Ağu 2022 - 17:06

Survivor Nisa’yı Daha Önce Böyle Hiç Görmediniz! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Akıl Karı Değil! “Ogeday Girişken Sevgilin Fabrika Ayarlarından Çıkmış!”

Survivor All Star yarışmasının tek kadın şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’nı daha önce böyle görmediniz! Yaşadığı değişim akıl karı bulunmayan Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisine binlerce yorum yapıldı! Bir takipçisi ise Nisa Bölükbaşı’nın o hallerini görünce; “Ogeday Girişken, sevgilin fabrika ayarlarından çıkmış” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…