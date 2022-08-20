Survivor Nisa’yı Daha Önce Böyle Hiç Görmediniz! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Akıl Karı Değil! “Ogeday Girişken Sevgilin Fabrika Ayarlarından Çıkmış!”
Survivor All Star yarışmasının tek kadın şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’nı daha önce böyle görmediniz! Yaşadığı değişim akıl karı bulunmayan Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisine binlerce yorum yapıldı! Bir takipçisi ise Nisa Bölükbaşı’nın o hallerini görünce; “Ogeday Girişken, sevgilin fabrika ayarlarından çıkmış” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına üst üste teklif alınca katılan Nisa Bölükbaşı, yarışmada hem eski sevgilisiyle hem yeni sevgilisiyle köprü kurmak zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra hayatına kaldığı yerden devam eden Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bomba bir değişime adını yazdırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.