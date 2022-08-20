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20 Ağu 2022 - 17:22

Bensu Soral Pembe Bikinisiyle Yine Yaptı Yapacağını! “Kocan Görmesin, Yine Boşanma Noktasına Gelirsiniz!” Fizik, Çekicilik, Güzellik… “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…

Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Bensu Soral, en son olarak “Cam Tavanlar” dizinde rol almıştı. Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Bensu Soral, pembe bir bikini giyerek yine yaptı yapacağını! Kocası Hakan Baş’la evliliklerinde kriz yaşayan Bensu Soral, zor günleri geride bırakmışlardı ama halen boşanma krizinde kalan takipçileri “Kocan görmesin! Yine boşanma noktasına gelirsiniz” yorumlarında bulundu! İşte milyonlarca beğeni alan Bensu Soral’ın paylaşımı…