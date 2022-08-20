Evde Kürdan Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Nasıl Kazanılır? Başvuru Nereye Yapılır, Şartları Nelerdir? İşte Evde Kürdan Paketleme İşi Veren Firmalar 2022 ve Telefon Numaraları

Ülkemizde yaşanan enflasyon artışı nedeni ile vatandaşların alım gücünde önemli bir kayıp yaşanmakta. Gıdadan elektroniğe, akaryakıttan giyime kadar onlarca alandaki binlerce üründe yaşanan fiyat artışları vatandaşların gündemindeki güncelliği korumaya devam ediyor. Bu bağlamda artan hayat pahalılığı nedeni ile geçtiğimiz Temmuz ayında memur, asgari ve emekli maaşı alan vatandaşların maaşına zam yapılmıştı. Ancak artan enflasyon ve kurlar nedeni ile bu zamlar hayat pahalılığının karşısında erimeye devam ediyor. Bu nedenle de vatandaşlar özellikle ev hanımları oldukça popüler olan evde paketleme işlerine yönelerek geçimlerine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bunlardan biri olan evde kürdan paketleme işi ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

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