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20 Ağu 2022 - 21:12

Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından…

Geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra’yla boşanacağını duyuran Selin Ciğerci, sevenlerini derinden üzmüştü. Boşanma kararından sonra tatile çıkan güzel iş insanı Ciğerci, masmavi bikinisiyle resmen fizik şov yaptı! “Analar neler doğuruyor be” yorumlarını alan Ciğerci’ye beğeniler arka arkaya geldi! Gökhan Çıra’nın bu görsellerden sonra çok pişman olacağı da ayrıca dile getirildi! İşte merak edilen o paylaşım…