- 20 Ağu 2022 - 21:12

Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından…

Geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra’yla boşanacağını duyuran Selin Ciğerci, sevenlerini derinden üzmüştü. Boşanma kararından sonra tatile çıkan güzel iş insanı Ciğerci, masmavi bikinisiyle resmen fizik şov yaptı! “Analar neler doğuruyor be” yorumlarını alan Ciğerci’ye beğeniler arka arkaya geldi! Gökhan Çıra’nın bu görsellerden sonra çok pişman olacağı da ayrıca dile getirildi! İşte merak edilen o paylaşım…

Her sözü ayrı bir olay yaratan Selin Ciğerci, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyordu. Mayıs ayında ikinci kez Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci’nin yeniden boşanma kararı almaşı sevenlerini üzmüştü. Hayatlarına ayrı ayrı devam etme kararı alan çiftten Selin Ciğerci soluğu tatilde almıştı. Peki, Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?

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20 Ağu 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

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