Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından…
Geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra’yla boşanacağını duyuran Selin Ciğerci, sevenlerini derinden üzmüştü. Boşanma kararından sonra tatile çıkan güzel iş insanı Ciğerci, masmavi bikinisiyle resmen fizik şov yaptı! “Analar neler doğuruyor be” yorumlarını alan Ciğerci’ye beğeniler arka arkaya geldi! Gökhan Çıra’nın bu görsellerden sonra çok pişman olacağı da ayrıca dile getirildi! İşte merak edilen o paylaşım…
Her sözü ayrı bir olay yaratan Selin Ciğerci, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyordu. Mayıs ayında ikinci kez Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci’nin yeniden boşanma kararı almaşı sevenlerini üzmüştü. Hayatlarına ayrı ayrı devam etme kararı alan çiftten Selin Ciğerci soluğu tatilde almıştı. Peki, Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.