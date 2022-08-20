- 20 Ağu 2022 - 21:13

Evde Kefir Nasıl Yapılır? En Pratik ve En Lezzetli Kefiri Yapmak İçin Gereken Püf Noktalar Nelerdir? İşte Kefirin İnanılmaz Faydaları İle Evde Kefir Yapımı Tarifi!

Son günlerde hem şifa deposu yapısı ile hem de lezzeti ile tüketimi artan kefirin hem evde yapımı hem de faydaları merak konusu oldu. Bizler de sizler için evde kefir yapımı tarifi ile kefirin bitmek bilmeyen yararlarını derledik. İşte merak edilen tüm detaylar.

Kefir toplumumuz tarafından oldukça sevilerek tüketilen süt ürünleri arasında. Yoğurt ve ayran gibi yararlı süt ürünlerinden biri olan kefir, zengin içeriği ile gönülleri fethediyor. Özellikle bağışıklık sistemini destekleyici yapısı ile öne çıkan kefir, son dönemde yaşanan salgın hastalıklar nedeni ile de oldukça fazla tüketilmekte. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluşmasında faydalı olan kefirin ise faydaları saymakla bitmiyor. Her gün düzenli olarak bir bardak kefir tüketmek ise uzman diyetisyenler ve doktorlar tarafından tavsiye edilen ürünler arasında. Kefirin merak edilen yararları ve evde kefir yapımı tarifi ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

20 Ağu 2022 - 21:13 - Yaşam

# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ekmekleriniz Bayatlıyorsa Sakın Çöpe Atmayın! Bu Tarifle Gözünüzde Karnınızda Doyacak; Sadece 10 Dakikada Yapılıyor… Ekmek Bayatlasın Diye Dua Edeceksiniz! mask
Ekmekleriniz Bayatlıyorsa Sakın Çöpe Atmayın! Bu Tarifle Gözünüzde Karnınızda Doyacak; Sadece 10 Dakikada Yapılıyor… Ekmek Bayatlasın Diye Dua Edeceksiniz!
Puf Puf Kabaran Asla Bayatlamayan Poğaça Tarifini Pastaneler Araştırıyor! Mutfağınız Bu Kokusuyla İnleyecek! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak! mask
Puf Puf Kabaran Asla Bayatlamayan Poğaça Tarifini Pastaneler Araştırıyor! Mutfağınız Bu Kokusuyla İnleyecek! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak!
Makarnayı Bir Kez Böyle Yapan Müptelası Oluyor! İtalyanlar Elinize Su Dökemez Hale Gelecek; Danilo Zanna Bile Tabak Tabak Yer! Sadece 10 Dakikada… mask
Makarnayı Bir Kez Böyle Yapan Müptelası Oluyor! İtalyanlar Elinize Su Dökemez Hale Gelecek; Danilo Zanna Bile Tabak Tabak Yer! Sadece 10 Dakikada…
Kabak Sevmeyenler Bile Bu Tarifle Tutkunu Olacaklar! Peygamberler Yemeği Kabağa Resmen Güncelleme Geldi! Böylesini Ne Yediniz, Ne Tattınız… mask
Kabak Sevmeyenler Bile Bu Tarifle Tutkunu Olacaklar! Peygamberler Yemeği Kabağa Resmen Güncelleme Geldi! Böylesini Ne Yediniz, Ne Tattınız…
Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor… mask
Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor…
Bayram Günü Hastanelerde Rezil Olmayın! Doktorlardan Bomba Açıklama Geldi; Eti Böyle Tüketirseniz Hayatınızın Hatasını Yaparsınız… mask
Bayram Günü Hastanelerde Rezil Olmayın! Doktorlardan Bomba Açıklama Geldi; Eti Böyle Tüketirseniz Hayatınızın Hatasını Yaparsınız…
Kurban Etiyle Yapabileceğiniz En İyi Yemek Ortaya Çıktı! Masterchef Mehmet Şef Bile Parmaklarını Yiyecek! Sadece 10 Dakikada Hazırlanıyor… mask
Kurban Etiyle Yapabileceğiniz En İyi Yemek Ortaya Çıktı! Masterchef Mehmet Şef Bile Parmaklarını Yiyecek! Sadece 10 Dakikada Hazırlanıyor…
Kurban Bayramı’nda Tatlı Yapacakların Dikkatine! Misafirleriniz Tarifi Almak İçin Yalvaracak! Elitiniz, Kaynananız, Görümceniz Şok Olacak! mask
Kurban Bayramı’nda Tatlı Yapacakların Dikkatine! Misafirleriniz Tarifi Almak İçin Yalvaracak! Elitiniz, Kaynananız, Görümceniz Şok Olacak!
Kurban Eti Nasıl Saklanmalı? Kurban Eti Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Kurban Eti Hemen Yenir Mi? Kurban Etini Yıkamak Doğru Mudur? mask
Kurban Eti Nasıl Saklanmalı? Kurban Eti Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Kurban Eti Hemen Yenir Mi? Kurban Etini Yıkamak Doğru Mudur?
Bu Kurabiyeyi Bir Kez Yiyen Konuşmayı Unutuyor! Herkes Pastaneden Aldığınızı Düşünecek! Sır Gibi Saklanan Tarif Açığa Çıktı… mask
Bu Kurabiyeyi Bir Kez Yiyen Konuşmayı Unutuyor! Herkes Pastaneden Aldığınızı Düşünecek! Sır Gibi Saklanan Tarif Açığa Çıktı…
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baş Ağrısı Neden Olur? Baş Ağrısına Neler İyi Gelir? Doğal Yöntemler İle Baş Ağrısı İle Mücadele... mask
Baş Ağrısı Neden Olur? Baş Ağrısına Neler İyi Gelir? Doğal Yöntemler İle Baş Ağrısı İle Mücadele...
Yaz Aylarında Çocuklarda Kemik Kırıklarına Dikkat! Kırıklarının Tedavisi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Haberimizde... mask
Yaz Aylarında Çocuklarda Kemik Kırıklarına Dikkat! Kırıklarının Tedavisi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Haberimizde...
Dikkat! Böbrek Taşında Bu Yanlışlara Düşmeyin! İşte Doğru Bilinen 7 Yanlış... mask
Dikkat! Böbrek Taşında Bu Yanlışlara Düşmeyin! İşte Doğru Bilinen 7 Yanlış...
Deprem Fobisi (Seismophobia) Nedir? Neler Tetikler? Uzmanlar Uyarıyor Travmatik Etkiler Mutlaka... mask
Deprem Fobisi (Seismophobia) Nedir? Neler Tetikler? Uzmanlar Uyarıyor Travmatik Etkiler Mutlaka...
Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödem Neden Oluşur? İşte Ödemden Kurtulmak İçin Uzmanından Tarif! mask
Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödem Neden Oluşur? İşte Ödemden Kurtulmak İçin Uzmanından Tarif!
Obezite Cerrahisi Sonrası Kiloları Geri Döndüren 3 Önemli Hata! mask
Obezite Cerrahisi Sonrası Kiloları Geri Döndüren 3 Önemli Hata!
Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden! mask
Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden!
Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat! mask
Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat!
Dut Faydaları İle Şaşırtıyor! Günde Bir Avuç Dut Tüketmenin Mucizevi Yararlarını Duyunca Şaşıracaksınız! İşte Dut Tüketiminin İnanılmaz Etkileri! mask
Dut Faydaları İle Şaşırtıyor! Günde Bir Avuç Dut Tüketmenin Mucizevi Yararlarını Duyunca Şaşıracaksınız! İşte Dut Tüketiminin İnanılmaz Etkileri!
Mide Yanması Nedir? Mide Yanması Neden Olur? Sebepleri Nelerdir? Mide Yanmasına Ne İyi Gelir? Mide Yanası Nasıl Geçirilir? İşte Mide Yanmasına Sebep Olan Etkenler ve Mide Yanmasına En İyi Gelen Tavsiyeler! mask
Mide Yanması Nedir? Mide Yanması Neden Olur? Sebepleri Nelerdir? Mide Yanmasına Ne İyi Gelir? Mide Yanası Nasıl Geçirilir? İşte Mide Yanmasına Sebep Olan Etkenler ve Mide Yanmasına En İyi Gelen Tavsiyeler!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Evde Kürdan Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Evde Kürdan Paketleme İşi Nedir? Başvuru ve Çalışma Şartları Nelerdir? Nereye Başvuru Yapılır? mask
Evde Kürdan Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Evde Kürdan Paketleme İşi Nedir? Başvuru ve Çalışma Şartları Nelerdir? Nereye Başvuru Yapılır?
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Makarna, Salça, Deterjan Fiyatları Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalıyor! Bu İndirimi Kaçıran Çok Üzülür! mask
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Makarna, Salça, Deterjan Fiyatları Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalıyor! Bu İndirimi Kaçıran Çok Üzülür!
Araç Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! 2022 Ağustos Ayının Fiyatlarına Göre En Ucuz Sıfır Araçlar Belirlendi! İşte En Ucuz Sıfır Otomobillerin Yer Aldığı O İnanılmaz Liste! mask
Araç Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! 2022 Ağustos Ayının Fiyatlarına Göre En Ucuz Sıfır Araçlar Belirlendi! İşte En Ucuz Sıfır Otomobillerin Yer Aldığı O İnanılmaz Liste!
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları! mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavuk da Kampanya! İşte 20-21 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları!
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Büyük Zam! Motorine Ne Kadar Zam Geldi? İşte Güncel Motorin Zammı ve 20 Ağustos 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Büyük Zam! Motorine Ne Kadar Zam Geldi? İşte Güncel Motorin Zammı ve 20 Ağustos 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları!
Bakan Yanık'dan ADEM ve SODAM Müjdesi! mask
Bakan Yanık'dan ADEM ve SODAM Müjdesi!
Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı... mask
Ankaralılardan Geleneksel Aşure İkramı...
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir? mask
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir?
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi... mask
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi...
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü! mask
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti…
Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti! mask
Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti!
Evde Kefir Nasıl Yapılır? En Pratik ve En Lezzetli Kefiri Yapmak İçin Gereken Püf Noktalar Nelerdir? İşte Kefirin İnanılmaz Faydaları İle Evde Kefir Yapımı Tarifi! mask
Evde Kefir Nasıl Yapılır? En Pratik ve En Lezzetli Kefiri Yapmak İçin Gereken Püf Noktalar Nelerdir? İşte Kefirin İnanılmaz Faydaları İle Evde Kefir Yapımı Tarifi!
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki… mask
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki…
Masterchef’te İfşalar Bitmek Nedir Bilmiyor! Önlüğün Son Sahibi Yayına Saatler Kala Yine Ortaya Çıktı! Tüm Emekler Öldü, Boşuna Zaman Kaybı! mask
Masterchef’te İfşalar Bitmek Nedir Bilmiyor! Önlüğün Son Sahibi Yayına Saatler Kala Yine Ortaya Çıktı! Tüm Emekler Öldü, Boşuna Zaman Kaybı!
Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından… mask
Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL