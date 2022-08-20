- 20 Ağu 2022 - 21:12

Masterchef’te İfşalar Bitmek Nedir Bilmiyor! Önlüğün Son Sahibi Yayına Saatler Kala Yine Ortaya Çıktı! Tüm Emekler Öldü, Boşuna Zaman Kaybı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biti olan Masterchef’ten gelen ifşa haberleri durdurulamaz hale geldi! Önlüğün son sahibi yayına saatler kala bomba bir şekilde ifşa edildi! Tüm emeklerin önüne geçen ifşalar, “Boşuna zaman kaybı” yorumlarına neden oldu! Masterchef Kahini tarafından açıklanan ifşa, seyirciye bile şoku yaşattı! İşte Masterchef yarışmasında önlüğü alan son isim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadroda yerini almak ve isminin yazılı olduğu önlüğe sahip olmak isteyen yarışmacılar canla başla büyük bir savaş vermişlerdi. Akşamın kazananı ise Ayaz olmuştu! Önlüğü giyen 17. yarışmacıdan sonra ana kadronun son ismi olacak yarışmacı bu akşam kadroda yerini alacaktı. Peki, Masterchef Kahini’nin ifşalarına göre hangi isim kadroda yerini alacak?

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20 Ağu 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

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