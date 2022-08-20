Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti!
Son zamanlara damgasını vuran dizilerden biri olan Üç Kız Kardeş’ten yürekleri sızım sızım sızlatan bir haber geldi. Pür dikkat ekranlara gelmesi beklenen dizi, son dakika haberiyle herkesi yerle bir etti! Gündemi sallayan Üç Kız Kardeş dizisinin ekranlara gelmesi beklenirken yayınlanan haber sevenlerini şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven ve Melisa Berberoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak sevenlerine veda etmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizinin yakında ekranlarda olacağı biliniyordu ama üzücü haber verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.