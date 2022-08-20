- 20 Ağu 2022 - 21:13

Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti!

Son zamanlara damgasını vuran dizilerden biri olan Üç Kız Kardeş’ten yürekleri sızım sızım sızlatan bir haber geldi. Pür dikkat ekranlara gelmesi beklenen dizi, son dakika haberiyle herkesi yerle bir etti! Gündemi sallayan Üç Kız Kardeş dizisinin ekranlara gelmesi beklenirken yayınlanan haber sevenlerini şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven ve Melisa Berberoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak sevenlerine veda etmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizinin yakında ekranlarda olacağı biliniyordu ama üzücü haber verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Ağu 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisi Kanal D Tarafından Durduruldu! Rıza Baba Şoku Milyonların Kalbine İndirdi; Vedaların Ardı Arkası Kesilmiyor! “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisi Kanal D Tarafından Durduruldu! Rıza Baba Şoku Milyonların Kalbine İndirdi; Vedaların Ardı Arkası Kesilmiyor! “Yok Artık!”
TRT1 O Dizinin Daha Fişini Çekti! Yeni Sezon Başlamadan Final Tarihini Açıklandı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Tüm Başrol Oyuncuları İşsiz Kalınca… mask
TRT1 O Dizinin Daha Fişini Çekti! Yeni Sezon Başlamadan Final Tarihini Açıklandı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Tüm Başrol Oyuncuları İşsiz Kalınca…
Gönül Dağı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Gönül Dağı Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Gönül Dağı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Gönül Dağı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Gönül Dağı Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Gönül Dağı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
Acun Ilıcalı Paraya Kıydı: Yemekteyiz Programına Rekor Ödül Açıkladı! Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukladı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Ödül Ne Kadar? mask
Acun Ilıcalı Paraya Kıydı: Yemekteyiz Programına Rekor Ödül Açıkladı! Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukladı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Ödül Ne Kadar?
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kalpleri Acıtan Ayrılık! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Ekranlarda Olmayacak! Son Noktayı Koydu! mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kalpleri Acıtan Ayrılık! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Ekranlarda Olmayacak! Son Noktayı Koydu!
Kardeşlerim Dizisine Katılan Yeni İsimler Kıyameti Koparacak! Asiye, Emel ve Ömer Yine Ayvayı Yedi! Gün Yüzü Göremediler… “Yok Artık! mask
Kardeşlerim Dizisine Katılan Yeni İsimler Kıyameti Koparacak! Asiye, Emel ve Ömer Yine Ayvayı Yedi! Gün Yüzü Göremediler… “Yok Artık!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? Karabayır Lisesi Nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Çekim yerleri Nerede! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? Karabayır Lisesi Nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Çekim yerleri Nerede!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hayri’yi Unuttu! Diziye Giren Son İsim Asıl Aşkı Olacak; Öpüşmeler, Koklaşmalar Hikaye Oldu! “Nalan Hızlı Çıktın!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hayri’yi Unuttu! Diziye Giren Son İsim Asıl Aşkı Olacak; Öpüşmeler, Koklaşmalar Hikaye Oldu! “Nalan Hızlı Çıktın!”
Gönül Dağı İzleyicisine Bomba Müjde! Fragman Yayınlandı; 3. Sezon İçin Çalışmalar Başladı! Yeni Oyuncular Basına Sızdı! mask
Gönül Dağı İzleyicisine Bomba Müjde! Fragman Yayınlandı; 3. Sezon İçin Çalışmalar Başladı! Yeni Oyuncular Basına Sızdı!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özgü Kaya’nın Mini Etekli Paylaşımı “Alevli” Yorumları Yaptırdı! Bacaklarını Boylu Boyunca Paylaşınca… “Ben Elendim!” 0 Hata Fiziğiyle Fırtınalar Estirdi… mask
Özgü Kaya’nın Mini Etekli Paylaşımı “Alevli” Yorumları Yaptırdı! Bacaklarını Boylu Boyunca Paylaşınca… “Ben Elendim!” 0 Hata Fiziğiyle Fırtınalar Estirdi…
Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor… mask
Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor…
60’lık Seda Sayan’ın Filtresiz Hali Mosmor Etti! “Çağlar Evlenmeden İki Kere Düşünseydin!” Estetik, Dolgu, Photoshop Fayda Etmedi; Kimse Tanıyamıyor… mask
60’lık Seda Sayan’ın Filtresiz Hali Mosmor Etti! “Çağlar Evlenmeden İki Kere Düşünseydin!” Estetik, Dolgu, Photoshop Fayda Etmedi; Kimse Tanıyamıyor…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti…
Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti! mask
Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti!
Evde Kefir Nasıl Yapılır? En Pratik ve En Lezzetli Kefiri Yapmak İçin Gereken Püf Noktalar Nelerdir? İşte Kefirin İnanılmaz Faydaları İle Evde Kefir Yapımı Tarifi! mask
Evde Kefir Nasıl Yapılır? En Pratik ve En Lezzetli Kefiri Yapmak İçin Gereken Püf Noktalar Nelerdir? İşte Kefirin İnanılmaz Faydaları İle Evde Kefir Yapımı Tarifi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL