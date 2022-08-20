- 20 Ağu 2022 - 21:14

60’lık Seda Sayan’ın Filtresiz Hali Mosmor Etti! “Çağlar Evlenmeden İki Kere Düşünseydin!” Estetik, Dolgu, Photoshop Fayda Etmedi; Kimse Tanıyamıyor…

60 yaşına merdiven dayayan Seda Sayan’ın filtresiz halleri mosmor etti! Üst üste estetik ve dolgu işlemleri yaptıran Seda Sayan’ın Instagram paylaşımlarının ise filtreli olduğu biliniyordu. Kısa bir süre önce paylaşımda bulunan Seda Sayan’ın paylaşımını görenler Çağlar Ökten’e “Çağlar, evlenmeden önce iki kere düşünseydin” yorumlarında bulundular! İşte Seda Sayan’ın kimsenin tanıyamadığı o hali…

Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkına “Evet” diyerek herkesi şaşırtmıştı. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, dikkatleri üzerine çekmişti. Sade bir düğünle evlenmesine rağmen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin düğünü günlerce konuşulmuştu! Düğünden hemen önce gençleşmek ve daha diri durmak adına estetik yaptıran Seda Sayan’ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Ağu 2022 - 21:14 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor… mask
Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor…
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki… mask
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti…
Bensu Soral Pembe Bikinisiyle Yine Yaptı Yapacağını! “Kocan Görmesin, Yine Boşanma Noktasına Gelirsiniz!” Fizik, Çekicilik, Güzellik… “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Bensu Soral Pembe Bikinisiyle Yine Yaptı Yapacağını! “Kocan Görmesin, Yine Boşanma Noktasına Gelirsiniz!” Fizik, Çekicilik, Güzellik… “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…
Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından… mask
Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından…
Masterchef’te İfşalar Bitmek Nedir Bilmiyor! Önlüğün Son Sahibi Yayına Saatler Kala Yine Ortaya Çıktı! Tüm Emekler Öldü, Boşuna Zaman Kaybı! mask
Masterchef’te İfşalar Bitmek Nedir Bilmiyor! Önlüğün Son Sahibi Yayına Saatler Kala Yine Ortaya Çıktı! Tüm Emekler Öldü, Boşuna Zaman Kaybı!
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Arabalı İlk Paylaşım Geldi! “Biz O Konuyu Kapattık!” Demişti; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Asıl Dava Şimdi Açılıyor!” mask
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Arabalı İlk Paylaşım Geldi! “Biz O Konuyu Kapattık!” Demişti; Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Asıl Dava Şimdi Açılıyor!”
Hadise ve Mehmet Dinçerler Bebek Mi Bekliyor? Hadise’den Son Dakika Açıklaması Geldi; Instagram’da Depremler Kopuyor! 2,5 Aylık Hamile Deniyordu… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Bebek Mi Bekliyor? Hadise’den Son Dakika Açıklaması Geldi; Instagram’da Depremler Kopuyor! 2,5 Aylık Hamile Deniyordu…
Serenay Sarıkaya 3 Saniyede Ortalığı Birbirine Kattı! Göğüs Dekolteli Paylaşımıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Serenay Hanım Ne Yapıyorsunuz!” Alev Alev… mask
Serenay Sarıkaya 3 Saniyede Ortalığı Birbirine Kattı! Göğüs Dekolteli Paylaşımıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Serenay Hanım Ne Yapıyorsunuz!” Alev Alev…
Survivor Nisa’yı Daha Önce Böyle Hiç Görmediniz! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Akıl Karı Değil! “Ogeday Girişken Sevgilin Fabrika Ayarlarından Çıkmış!” mask
Survivor Nisa’yı Daha Önce Böyle Hiç Görmediniz! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Akıl Karı Değil! “Ogeday Girişken Sevgilin Fabrika Ayarlarından Çıkmış!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kalça Dekoltesiyle +120 Bpm’e Çıkardı! “Baban Görse Evlatlıktan Reddeder!” Minicik Eteğiyle Bunu da Yaptı! Yaktı, Kül Etti…
Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti! mask
Üç Kız Kardeş İzleyicisine Yürekleri Sızlatan Haber! Pür Dikkat Ekranlara Gelmesi Bekleniyordu… Son Dakika Haberi Her Şeyi Yerle Bir Etti!
Evde Kefir Nasıl Yapılır? En Pratik ve En Lezzetli Kefiri Yapmak İçin Gereken Püf Noktalar Nelerdir? İşte Kefirin İnanılmaz Faydaları İle Evde Kefir Yapımı Tarifi! mask
Evde Kefir Nasıl Yapılır? En Pratik ve En Lezzetli Kefiri Yapmak İçin Gereken Püf Noktalar Nelerdir? İşte Kefirin İnanılmaz Faydaları İle Evde Kefir Yapımı Tarifi!
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki… mask
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki…
Masterchef’te İfşalar Bitmek Nedir Bilmiyor! Önlüğün Son Sahibi Yayına Saatler Kala Yine Ortaya Çıktı! Tüm Emekler Öldü, Boşuna Zaman Kaybı! mask
Masterchef’te İfşalar Bitmek Nedir Bilmiyor! Önlüğün Son Sahibi Yayına Saatler Kala Yine Ortaya Çıktı! Tüm Emekler Öldü, Boşuna Zaman Kaybı!
Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından… mask
Selin Ciğerci’nin Masmavi Bikinisiyle Fizik Şovu Olay Oldu! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Gökhan Çıra Hayatının Şokunu Yaşayacak; Boşanma Kararının Ardından…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL