60’lık Seda Sayan’ın Filtresiz Hali Mosmor Etti! “Çağlar Evlenmeden İki Kere Düşünseydin!” Estetik, Dolgu, Photoshop Fayda Etmedi; Kimse Tanıyamıyor…
60 yaşına merdiven dayayan Seda Sayan’ın filtresiz halleri mosmor etti! Üst üste estetik ve dolgu işlemleri yaptıran Seda Sayan’ın Instagram paylaşımlarının ise filtreli olduğu biliniyordu. Kısa bir süre önce paylaşımda bulunan Seda Sayan’ın paylaşımını görenler Çağlar Ökten’e “Çağlar, evlenmeden önce iki kere düşünseydin” yorumlarında bulundular! İşte Seda Sayan’ın kimsenin tanıyamadığı o hali…
Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkına “Evet” diyerek herkesi şaşırtmıştı. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, dikkatleri üzerine çekmişti. Sade bir düğünle evlenmesine rağmen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin düğünü günlerce konuşulmuştu! Düğünden hemen önce gençleşmek ve daha diri durmak adına estetik yaptıran Seda Sayan’ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.