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20 Ağu 2022 - 21:14

60’lık Seda Sayan’ın Filtresiz Hali Mosmor Etti! “Çağlar Evlenmeden İki Kere Düşünseydin!” Estetik, Dolgu, Photoshop Fayda Etmedi; Kimse Tanıyamıyor…

60 yaşına merdiven dayayan Seda Sayan’ın filtresiz halleri mosmor etti! Üst üste estetik ve dolgu işlemleri yaptıran Seda Sayan’ın Instagram paylaşımlarının ise filtreli olduğu biliniyordu. Kısa bir süre önce paylaşımda bulunan Seda Sayan’ın paylaşımını görenler Çağlar Ökten’e “Çağlar, evlenmeden önce iki kere düşünseydin” yorumlarında bulundular! İşte Seda Sayan’ın kimsenin tanıyamadığı o hali…