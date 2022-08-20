Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022’nin ilk aşk bombası patlak verdi! Duygularının önüne geçemeyen iki isim, Masterchef yarışmacılarına ve şeflere aşk yaşadıklarını açıklayınca şefler ise “Hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu! Ağızların yarım metre açık kaldığı bu aşk, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle birlikte bir isim daha ana kadroya girecek ve artık yedek yarışmacılar ana kadroda yer almak için kıyasıya mücadele verecekti. Masterchef 2022 yarışmasının başlamasına daha birkaç ay olmamışken gelen bomba aşk haberi seyircilerin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.