Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle birlikte bir isim daha ana kadroya girecek ve artık yedek yarışmacılar ana kadroda yer almak için kıyasıya mücadele verecekti. Masterchef 2022 yarışmasının başlamasına daha birkaç ay olmamışken gelen bomba aşk haberi seyircilerin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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