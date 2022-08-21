Altın Fiyatları Tozu Dumana Kattı! Yatırımcının Sonu Yine Hastanede Bitti… Gram Altının Son Halini Gören Başını Duvarlara Vurdu! 21 Ağustos Altın Fiyatları…
Altın fiyatları tozu dumana kattı! Yatırımcı, güncel altın fiyatlarını görünce çıkan tansiyonunu indirmek için resmen soluğu hastanede aldı! Gram altının son halini görenler başını duvarlara vurmaya başladı. Uzun süren düşüşten sonra yeniden ayağa kalkıp, toparlanan altın; yatırımcısı ve alıcısı tarafından araştırma konusu oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın, haftanın son günü olan Cuma’yı düşerek kapattı. Altın alıcıları hafta sonunda altının ne kadar olduğunu araştırınca; adeta başlarından aşağı kaynar sular döküldü! Peki, 21 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.