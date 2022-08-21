- 21 Ağu 2022 - 08:58 G: 21 Ağu 2022 - 09:01

Altın Fiyatları Tozu Dumana Kattı! Yatırımcının Sonu Yine Hastanede Bitti… Gram Altının Son Halini Gören Başını Duvarlara Vurdu! 21 Ağustos Altın Fiyatları…

Altın fiyatları tozu dumana kattı! Yatırımcı, güncel altın fiyatlarını görünce çıkan tansiyonunu indirmek için resmen soluğu hastanede aldı! Gram altının son halini görenler başını duvarlara vurmaya başladı. Uzun süren düşüşten sonra yeniden ayağa kalkıp, toparlanan altın; yatırımcısı ve alıcısı tarafından araştırma konusu oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın, haftanın son günü olan Cuma’yı düşerek kapattı. Altın alıcıları hafta sonunda altının ne kadar olduğunu araştırınca; adeta başlarından aşağı kaynar sular döküldü! Peki, 21 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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21 Ağu 2022 - 08:58 Ankara- Yaşam

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