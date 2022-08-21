Altın Fiyatları Tozu Dumana Kattı! Yatırımcının Sonu Yine Hastanede Bitti… Gram Altının Son Halini Gören Başını Duvarlara Vurdu! 21 Ağustos Altın Fiyatları…

Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın, haftanın son günü olan Cuma’yı düşerek kapattı. Altın alıcıları hafta sonunda altının ne kadar olduğunu araştırınca; adeta başlarından aşağı kaynar sular döküldü! Peki, 21 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!