Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Öyle Bir Cepheden Uyarı Aldı Ki, Kariyerini Noktalayabilir! Bağırış, Çağırış, Kıyamet…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan kaldığı yerden devam ederken yaşanan bir olay Mehmet Yalçınkaya ve Acun Ilıcalı’nın iddialara göre birbirine girmesine neden oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın almış olduğu uyarı, kariyerinin bitebileceği yönünde yorumları yaptırdı! Acun Medya’da kopan bağırış, çağırış, kıyamet herkesi şok etti! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 18 kişilik dev kadronun kurulduğu Masterchef’te önlüğü en son alan isim Sevilay olmuştu. Yarışmacılar ilk turda şeflerin kendilerinden istedikleri yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışmışlardı; ikinci turda da eriğin çeşitleriyle en lezzetli tabak çıkarılmaya çalışılmış ve Sevilay günün kazananı olmuştu! Masterchef yarışmasının son bölümünde yaşanan tek bir olay, Acun Ilıcalı’nın çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.