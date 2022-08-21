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21 Ağu 2022 - 09:26

Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Öyle Bir Cepheden Uyarı Aldı Ki, Kariyerini Noktalayabilir! Bağırış, Çağırış, Kıyamet…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan kaldığı yerden devam ederken yaşanan bir olay Mehmet Yalçınkaya ve Acun Ilıcalı’nın iddialara göre birbirine girmesine neden oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın almış olduğu uyarı, kariyerinin bitebileceği yönünde yorumları yaptırdı! Acun Medya’da kopan bağırış, çağırış, kıyamet herkesi şok etti! İşte merak edilenler…