Kısmetse Olur’un Daniela’sı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Bikinili Paylaşımlarını Görenler Cayır Cayır Yandı! “Ne Olmuş Sana Dani!” Estetik Üzerine Estetik…
Kanal D ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Kısmetse Olur programında gelin adayı olan Danilea Grajdeanu, sosyal medyada değişimiyle milyonlara şoku yaşattı! Artık eski halinden eser bırakmayan Danilea Grajdeanu’nun bikinili paylaşımları ortalığı cayır cayır yaktı! Hayranlarından “Ne olmuş sana Dani?” yorumlarını alan Danilea Grajdeanu, ağızları açık bırakmayı başardı! İşte Kısmetse Olur’un fenomen gelini Danilea Grajdeanu’nun son hali…
Programda Tankut isimli yarışmacıyla yaşadığı aşkla ortalığı karıştıran Daniela, programdan sonra gözlerden kaybolmuştu. Büyük bir değişime imzasını atan ve şu sıralar spor eğitmenliği yapan Danilea Grajdeanu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli ve cesur bikinili paylaşımları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.