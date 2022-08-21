Kısmetse Olur’un Daniela’sı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Bikinili Paylaşımlarını Görenler Cayır Cayır Yandı! “Ne Olmuş Sana Dani!” Estetik Üzerine Estetik…

Programda Tankut isimli yarışmacıyla yaşadığı aşkla ortalığı karıştıran Daniela, programdan sonra gözlerden kaybolmuştu. Büyük bir değişime imzasını atan ve şu sıralar spor eğitmenliği yapan Danilea Grajdeanu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli ve cesur bikinili paylaşımları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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