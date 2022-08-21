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21 Ağu 2022 - 11:28

Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten yine bir ifşa sızdırıldı! 5 yedek ismin bu akşam Masterchef yarışmasında vereceği savaş merak ediliyordu ama önceden bilinmesi; Acun Ilıcalı’nın artık fişi çekeceğini düşündürdü! Binbir çabayla ekranlara gelen ve yıllardır emek verilen Masterchef yarışmasından gelen bu ifşa sonrasında setin bile dağıtılabileceği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…