- 21 Ağu 2022 - 11:28 G: 21 Ağu 2022 - 11:51

Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten yine bir ifşa sızdırıldı! 5 yedek ismin bu akşam Masterchef yarışmasında vereceği savaş merak ediliyordu ama önceden bilinmesi; Acun Ilıcalı’nın artık fişi çekeceğini düşündürdü! Binbir çabayla ekranlara gelen ve yıllardır emek verilen Masterchef yarışmasından gelen bu ifşa sonrasında setin bile dağıtılabileceği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Yarışmacılar ilk turda çikolatalı mus yaparak ikinci tura çıkmaya çalıştılar. Sema, Emre, Duygu ve Serpilay ise son dörde kaldı ve ikinci turda erikle en iyi tabağı çıkarmaya çalıştılar. Sema ve Serpilay arasından kazanan isimse Serpilay oldu! Mutluluktan gözyaşlarına boğulan Serpilay, Masterchef 2022 yarışmasının ana kadrosunda yerini aldı! Peki, yedeklerden girecek olan 5 isim kim?

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21 Ağu 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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