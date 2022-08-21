Kardeşlerim Dizisi Linç Edildi; Duymadığı Laf Kalmadı! “Çocuk Mu Kandırıyorsunuz?” ATV Sessizliğini Koruyor, Yaşananlar Akıl Karı Değil! Neler Oldu Neler…
ATV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in ekranlara gelmesine günler kaldı ama seyirci cephesinden kopan bir kriz herkesin mosmor olmasına neden oldu! Linç üzerine linç yiyen Kardeşlerim dizisinin duymadığı laf kalmadı! Seyircilerin “Çocuk mu kandırıyorsunuz?” dediği olaya sessizliğini koruyan ATV, milyonları şok etti! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için çekimleri başlamıştı. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Kardeşlerim cephesinden yayınlanan bir görsel, milyonların ikiye ayrılmasına neden oldu! Kimi bu görseli onaylarken, kimi ise kıyametleri koardı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.