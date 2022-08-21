Kardeşlerim Dizisi Linç Edildi; Duymadığı Laf Kalmadı! “Çocuk Mu Kandırıyorsunuz?” ATV Sessizliğini Koruyor, Yaşananlar Akıl Karı Değil! Neler Oldu Neler…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için çekimleri başlamıştı. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Kardeşlerim cephesinden yayınlanan bir görsel, milyonların ikiye ayrılmasına neden oldu! Kimi bu görseli onaylarken, kimi ise kıyametleri koardı! İşte merak edilenler…

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