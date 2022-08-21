Şeyma Subaşı’nın Kıyafeti Yine Züğürdün Çenesini Yordu! Pazardan Alsa 50 Lira Vereceği Elbiseye Servet Ödemiş! “Cennet Mahallesi Ferhat ve Sultan!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın kıyafeti yine olay yarattı! Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Yine zenginin malının bizlerin çenesini yorduğu bir olay” yorumunda bulundu! Pazardan alsa 50 lira vereceği ürüne servet ödediğine dair yorumlar alan Şeyma Subaşı, ortalığın karışmasına neden oldu! İşte milyonlarca kişiye “Cennet Mahallesi Ferhat ve Sultan” yorumlarını yaptıran o olay…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanma kararını aldıktan sonra bir daha yan yana gelmemişler; Şeyma Subaşı ise aşkı Mısırlı iş insanı olan Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı ve “Meedo” adını verdiği sevgilisi Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuştu. Şeyma Subaşı’nın üzerindeki kıyafetin fiyatını görenler ise şoku yaşadı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.