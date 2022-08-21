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21 Ağu 2022 - 12:27

Şeyma Subaşı’nın Kıyafeti Yine Züğürdün Çenesini Yordu! Pazardan Alsa 50 Lira Vereceği Elbiseye Servet Ödemiş! “Cennet Mahallesi Ferhat ve Sultan!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın kıyafeti yine olay yarattı! Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Yine zenginin malının bizlerin çenesini yorduğu bir olay” yorumunda bulundu! Pazardan alsa 50 lira vereceği ürüne servet ödediğine dair yorumlar alan Şeyma Subaşı, ortalığın karışmasına neden oldu! İşte milyonlarca kişiye “Cennet Mahallesi Ferhat ve Sultan” yorumlarını yaptıran o olay…