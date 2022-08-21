- 21 Ağu 2022 - 13:22 G: 21 Ağu 2022 - 13:29

Fahriye Evcen’in Bebeği İkiz Çıktı! Burak Özçivit Havalara Uçuyor; Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor… Bikinili Pozlarından Sonra Bomba Patladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin ikiz olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Burak Özçivit’i ve sevenlerini havalara uçuran bu durum; sosyal medyayı sallandı geçti! Bikinili pozlarından sonra hayranlarını şoktan şoka sokan güzel oyuncu, dengeleri alt üst etti! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikiz bebeklerinin cinsiyetleri…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden ilk sezonun bitişiyle birlikte ayrılmıştı. Diziden neden ayrıldığı büyük bir merak konusu haline gelince; Evcen hikayesinin bittiği için ayrıldığında dair bir açıklamada bulunmuştu ama daha sonra Evcen’in bebek beklediği ortaya çıkmıştı! Peki, neler oluyor?

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21 Ağu 2022 - 13:22 Ankara- Yaşam

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