Fahriye Evcen’in Bebeği İkiz Çıktı! Burak Özçivit Havalara Uçuyor; Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor… Bikinili Pozlarından Sonra Bomba Patladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin ikiz olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Burak Özçivit’i ve sevenlerini havalara uçuran bu durum; sosyal medyayı sallandı geçti! Bikinili pozlarından sonra hayranlarını şoktan şoka sokan güzel oyuncu, dengeleri alt üst etti! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikiz bebeklerinin cinsiyetleri…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden ilk sezonun bitişiyle birlikte ayrılmıştı. Diziden neden ayrıldığı büyük bir merak konusu haline gelince; Evcen hikayesinin bittiği için ayrıldığında dair bir açıklamada bulunmuştu ama daha sonra Evcen’in bebek beklediği ortaya çıkmıştı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.