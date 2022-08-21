- 21 Ağu 2022 - 14:12 G: 21 Ağu 2022 - 14:22

Survivor Sude Burcu’nun Leopar Desenli Bikinisi Olay Oldu! “Mert Öcal’ın Haberi Yok Mu Bu Pozlardan!” Şezlongun Üzerine Sere Serpe Uzanıp…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Sude Burcu’nun leopar desenli bikinisi olay yarattı! Hayranlarından “Mert Öcal’ın haberi yok mu bu pozlardan?” yorumlarını alan Sude Burcu, şezlongun üzerine sere serpe uzanıp öyle pozlar verdi ki, görenler cayır cayır yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Mert Öcal ve Sude Burcu’nun adı yasak aşk iddialarına karışmıştı. Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre hem Makbule Şakalakoğlu’yla hem de Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşıyordu! Sude Burcu ise ne olursa olsun geçmişe bir çizgi çekmiş ve Mert Öcal’la olan ilişkisine kaldığı yerden devam etmişti! İkili yeniden bir tatile çıktı ve tatilden pozlar veren Sude Burcu, nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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21 Ağu 2022 - 14:12 Ankara- Yaşam

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