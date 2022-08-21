Acun Ilıcalı Parayı Bulmak İçin Ne Yapacağını Şaşırdı! Exxen, Hull City ve Masterchef’ten Hayır Gelmeyince… “Bu Kadarı da Pes!”

Geçtiğimiz yıl Exxen platformunu kurarak; Netfilx ve BluTv’ye rakip olan Acun Ilıcalı, dünya çapında açılmaya hedeflemişti ama istediğini yapamamıştı. İngiltere’nin spor kulübü olan Hull City’i alan ama sürekli başarısızlıklar yaşayan Acun Ilıcalı, yine istediğine ulaşamamıştı. Tv8 ekranlarında yayınlanan dizilerin reytinglerinin düşük olmasının yanı sıra Survivor ve Masterchef yarışmasından da iyi bir reyting elde etmediği görülen Acun Ilıcalı, en sonunda o işe girişti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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