Acun Ilıcalı Parayı Bulmak İçin Ne Yapacağını Şaşırdı! Exxen, Hull City ve Masterchef’ten Hayır Gelmeyince… “Bu Kadarı da Pes!”
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, bomba bir hamlede bulununca parayı bulmak için ne yapacağını şaşırdığına dair yorumlar aldı! Exxen, Hull City ve en son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasından istediği geliri elde edemeyen Acun Ilıcalı, “Bu kadarı pes” dedirtecek bir işe imzasını attı! Peki, Acun Ilıcalı ne yaptı?
Geçtiğimiz yıl Exxen platformunu kurarak; Netfilx ve BluTv’ye rakip olan Acun Ilıcalı, dünya çapında açılmaya hedeflemişti ama istediğini yapamamıştı. İngiltere’nin spor kulübü olan Hull City’i alan ama sürekli başarısızlıklar yaşayan Acun Ilıcalı, yine istediğine ulaşamamıştı. Tv8 ekranlarında yayınlanan dizilerin reytinglerinin düşük olmasının yanı sıra Survivor ve Masterchef yarışmasından da iyi bir reyting elde etmediği görülen Acun Ilıcalı, en sonunda o işe girişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.