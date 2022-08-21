- 21 Ağu 2022 - 14:38 G: 21 Ağu 2022 - 14:50

Acun Ilıcalı Parayı Bulmak İçin Ne Yapacağını Şaşırdı! Exxen, Hull City ve Masterchef’ten Hayır Gelmeyince… “Bu Kadarı da Pes!”

Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, bomba bir hamlede bulununca parayı bulmak için ne yapacağını şaşırdığına dair yorumlar aldı! Exxen, Hull City ve en son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasından istediği geliri elde edemeyen Acun Ilıcalı, “Bu kadarı pes” dedirtecek bir işe imzasını attı! Peki, Acun Ilıcalı ne yaptı?

Geçtiğimiz yıl Exxen platformunu kurarak; Netfilx ve BluTv’ye rakip olan Acun Ilıcalı, dünya çapında açılmaya hedeflemişti ama istediğini yapamamıştı. İngiltere’nin spor kulübü olan Hull City’i alan ama sürekli başarısızlıklar yaşayan Acun Ilıcalı, yine istediğine ulaşamamıştı. Tv8 ekranlarında yayınlanan dizilerin reytinglerinin düşük olmasının yanı sıra Survivor ve Masterchef yarışmasından da iyi bir reyting elde etmediği görülen Acun Ilıcalı, en sonunda o işe girişti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ağu 2022 - 14:38 Ankara- Yaşam

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Acun Ilıcalı Parayı Bulmak İçin Ne Yapacağını Şaşırdı! Exxen, Hull City ve Masterchef’ten Hayır Gelmeyince… “Bu Kadarı da Pes!” mask
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