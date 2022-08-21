Masterchef Danilo Zanna En Büyük Aşkını Açıkladı! “Ömrüm, Kalbimin Bir Parçası” Dedi; Manken Sevgilisinden Sonra Durmak Nedir Bilmiyor! O Kadın…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasına şef olarak bulunan Danilo Zanna’nın sosyal medya paylaşımı herkesi şok içerisinde bıraktı! “Ömrüm, kalbimin bir parçası” diyerek açıkladığı isim, en büyük aşkı çıktı! Manken sevgilisinden sonra durmak nedir bilmeyen Danilo Zanna, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Danilo Zanna’nın günlerdir paylaşımını yaptığı kadın kim?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yılladır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, geçtiğimiz yıllarda eşinden boşanmıştı. Yeni aşklara yelken açtığın dair iddialarla gündeme gelen Zanna, “Bu benim aşkım” diyerek öyle bir paylaşım yaptı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.