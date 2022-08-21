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21 Ağu 2022 - 22:09

Masterchef Danilo Zanna En Büyük Aşkını Açıkladı! “Ömrüm, Kalbimin Bir Parçası” Dedi; Manken Sevgilisinden Sonra Durmak Nedir Bilmiyor! O Kadın…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasına şef olarak bulunan Danilo Zanna’nın sosyal medya paylaşımı herkesi şok içerisinde bıraktı! “Ömrüm, kalbimin bir parçası” diyerek açıkladığı isim, en büyük aşkı çıktı! Manken sevgilisinden sonra durmak nedir bilmeyen Danilo Zanna, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Danilo Zanna’nın günlerdir paylaşımını yaptığı kadın kim?