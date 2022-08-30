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30 Ağu 2022 - 17:26

Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu!

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz’in bornozlu paylaşımları nefesleri kesti! Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşen Pınar Deniz’in ısırmalı pozları “Ne yapıyorsun sen Pınar” yorumları yapıldı! Peki, güzel oyuncu Pınar Deniz nasıl bir paylaşımda bulundu?