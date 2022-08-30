Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu!
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz’in bornozlu paylaşımları nefesleri kesti! Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşen Pınar Deniz’in ısırmalı pozları “Ne yapıyorsun sen Pınar” yorumları yapıldı! Peki, güzel oyuncu Pınar Deniz nasıl bir paylaşımda bulundu?
Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yakın zamanda sete çıkacağı biliniyordu. Çekimleri yavaş yavaş başlayan Yargı dizisinde boy gösteren ve Ceylin karakteriyle büyük bir ivme kazana Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bornozlu paylaşımlar nefesleri kesti! Peki, güzeller güzeli oyuncu Pınar Deniz nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.