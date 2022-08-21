- 21 Ağu 2022 - 22:26

Masterchef Azize’nin Son Halini Gören Resmen Felç Geçiriyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Hale Geldi Ki… “18’lik Kızlara Dönmüşsün!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıla damgasını vuran Azize Polat’ın son halini gören resmen felç geçirdi! “Kilolusun” yorumlarına inat öyle bir zayıfladı ki, resmen bir deri bir kemik hale geldi. Takipçilerinden” 18’lik genç kızlara dönmüşsün” yorumlarını alan Azize Polat, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 yarışmasında yerini alan Azize Polat, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Adanalı olan Azize Polat, özellikle Adanalı vatandaşın kalbinde şampiyon olmuştu. Masterchef yarışmasında fırtınalar estiren ve kendi döneminde bir ilke imzasını atan Azize Polat, yarışmaya başladığı dönemde fazla kilolarından yakınıyordu. Bir deri bir kemik kalan Azize Polat’ın değişimi ortalığı yakıp yıktı! İşte merak edilenler…

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21 Ağu 2022 - 22:26 Ankara- Yaşam

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