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21 Ağu 2022 - 22:26

Masterchef Azize’nin Son Halini Gören Resmen Felç Geçiriyor! “Kilolusun” Diyenlere İnat Öyle Bir Hale Geldi Ki… “18’lik Kızlara Dönmüşsün!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıla damgasını vuran Azize Polat’ın son halini gören resmen felç geçirdi! “Kilolusun” yorumlarına inat öyle bir zayıfladı ki, resmen bir deri bir kemik hale geldi. Takipçilerinden” 18’lik genç kızlara dönmüşsün” yorumlarını alan Azize Polat, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…