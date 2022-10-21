Aldatmak Dizisinin Yayın Günü Belli Oldu? Aldatmak Dizisi Hangi Kanalda, Han Gün Yayınlanıyor? İşte Aldatmak Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….

Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşan televizyon ekranlarında bu kez de yeni sezon dizilerinin heyecanı başladı. Seyircilerini sürpriz yağımlar ile buluşturmaya hazırlanan kanallardan biri, geçtiğimiz gün Aldatmak isimli dizisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Usta isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin konusundan çekim mekanlarına kadar her bir detayı ise, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Aldatmak dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? İşte Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları….

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