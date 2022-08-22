Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….
Ekranlara bu sezon merhaba diyeceği öğrenilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri devam ederken, diziyle ilgili pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın canlandıracağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin usta oyuncu kadrosu ise, televizyon seyircisini şimdiden heyecanlandırdı! İşte yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ilgili detaylar...
Ekranlara bu sezon merhaba diyeceği öğrenilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri devam ederken, diziyle ilgili pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın canlandıracağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin usta oyuncu kadrosu ise, televizyon seyircisini şimdiden heyecanlandırdı! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu ve oyuncuları….
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22 Ağu 2022 - 23:30 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.