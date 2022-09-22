- 22 Eyl 2022 - 13:53

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Hangi Kanalda Başladı? İşte Dizisinin Konusu ve Oyuncuları….

Ekranlara bu sezon merhaba diyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri devam ederken, diziyle ilgili pek çok detay da ortaya çıkmaya başladı. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın canlandıracağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin usta oyuncu kadrosu ise, televizyon seyircisini şimdiden heyecanlandırdı! İşte yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ilgili gün ve yayın saati detayları...

Ekranlara 2022 Eylül ayı yeni sezonda merhaba diyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölümle ekranlara geldi. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın canlandıracağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin usta oyuncu kadrosu ise, televizyon seyircisini şimdiden heyecanlandırdı! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu ve oyuncuları….

Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor?

Ben Bu Cihana Sığmaz dizisi ilk bölümüyle 20 Eylül 2022 Salı günü saat 20:00'da izleyicisi ile buluştu. Büyük beğeni kazanan dizi ATV ekranlarında SALI günleri Seyircisiyle buluşmaya devam edecek...

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22 Eyl 2022 - 13:53 - Dizi Haberleri

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