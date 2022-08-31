Masterchef Burcu Önal’ın O Eski Halinden Eser Yok Şimdi! Saçı, Başı, Yüzü, Burnu… “Kocan Bile Tanıyamaz!” Ortalık Sallanıyor; Yok Böyle Değişim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 yarışmasına iki kez katılan Burcu Önal, ilk katılışında Walison isimli yarışmacıya yardım ettiği için yarışmadan elenen isim olmuştu. Masterchef 2021 yarışmasında son 6’ya kalmayı başaran Burcu Önal, psikolojik olarak çok yorulduğu için yarışmadan adeta çekilerek elenmişti. Bilerek tabağını çıkaramayan Burcu Önal, milyonlarca sevenini derinden üzmüştü. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Burcu Önal’ın “Sarışın bomba” halleri dillere düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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