Masterchef Burcu Önal’ın O Eski Halinden Eser Yok Şimdi! Saçı, Başı, Yüzü, Burnu… “Kocan Bile Tanıyamaz!” Ortalık Sallanıyor; Yok Böyle Değişim…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıl boy gösteren Burcu Önal’ı artık tanımak mümkün değil! Kara kaşı ve simsiyah uzun saçlarıyla hatırlanan Burcu Önal’ın eski halinden eser kalmamış! Sarı bomba olan Burcu Önal’ı görenler ise “Kocan bile tanıyamaz” demeden duramadı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 yarışmasına iki kez katılan Burcu Önal, ilk katılışında Walison isimli yarışmacıya yardım ettiği için yarışmadan elenen isim olmuştu. Masterchef 2021 yarışmasında son 6’ya kalmayı başaran Burcu Önal, psikolojik olarak çok yorulduğu için yarışmadan adeta çekilerek elenmişti. Bilerek tabağını çıkaramayan Burcu Önal, milyonlarca sevenini derinden üzmüştü. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Burcu Önal’ın “Sarışın bomba” halleri dillere düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.