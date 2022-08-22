Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Ağu 2022 - 11:27

Yargı Dizisinde Bir Düğün Daha Var! Ceylin ve Ilgaz’dan Sonra Düğün Çiçeğini Kapan İsimler Onlar Oldu! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’dan bomba bir düğün haberi geldi! Ceylin ve Ilgaz’dan sonra iki isminde evlenme kararı alacağı gündeme bomba gibi düştü! Düğün çiçeğini kapan isimlerin onlar olması, sevenlerinin havalara uçmasına neden oldu! Peki, sosyal medyayı sallayan aşk, hangi iki isim arasında olacak?