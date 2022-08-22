- 22 Ağu 2022 - 11:27 G: 22 Ağu 2022 - 11:48

Yargı Dizisinde Bir Düğün Daha Var! Ceylin ve Ilgaz’dan Sonra Düğün Çiçeğini Kapan İsimler Onlar Oldu! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’dan bomba bir düğün haberi geldi! Ceylin ve Ilgaz’dan sonra iki isminde evlenme kararı alacağı gündeme bomba gibi düştü! Düğün çiçeğini kapan isimlerin onlar olması, sevenlerinin havalara uçmasına neden oldu! Peki, sosyal medyayı sallayan aşk, hangi iki isim arasında olacak?

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Yeni sezon için çalışmalara yakın zamanda başlayacak olan Yargı dizisinden gelen tek bir paylaşım, yakın zamanda dizide bir düğünün olacağını gösterdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum Yargı izleyicisini heyecanlandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ağu 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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