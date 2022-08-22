Yargı Dizisinde Bir Düğün Daha Var! Ceylin ve Ilgaz’dan Sonra Düğün Çiçeğini Kapan İsimler Onlar Oldu! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’dan bomba bir düğün haberi geldi! Ceylin ve Ilgaz’dan sonra iki isminde evlenme kararı alacağı gündeme bomba gibi düştü! Düğün çiçeğini kapan isimlerin onlar olması, sevenlerinin havalara uçmasına neden oldu! Peki, sosyal medyayı sallayan aşk, hangi iki isim arasında olacak?
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Yeni sezon için çalışmalara yakın zamanda başlayacak olan Yargı dizisinden gelen tek bir paylaşım, yakın zamanda dizide bir düğünün olacağını gösterdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum Yargı izleyicisini heyecanlandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.