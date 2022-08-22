Otomobil Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor! Benzine Ne Kadar Zam Gelecek? Benzin Zammı ve 22 Ağustos 2022Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İl İl Akaryakıt Fiyatları!

Ülkemizde bir süredir görülen ekonomik problemler etkisini göstermeye devam ediyor. Yaşanan zamlar nedeni ile hayat pahalılığı günden güne artarken, zam haberleri de bir bir gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında indirimler yaşansa da zamlar indirimleri unutturmuş durumda. Son olarak motorine 3 kez zam gelirken benzine indirim gelmişti. Ancak benzin de yaşanan fiyat artışlarından nasibini aldı ve litre fiyatına zam getirildi. Zorunlu tüketim ürünlerinden biri olan benzin, motorin ve LPG’nin fiyatları günden güne artmaya devam ederken zamların nereye kadar gideceği de merak konusu. İşte getirilen benzin zammının oranı ve güncel 22 Ağustos 2022 il il akaryakıt fiyatları.

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