Survivor Sude ve Mert Öcal’ın “Ön Balayı” Pozları Olay Oldu! Acun Ilıcalı’yı Düğünlerine Bile Davet Etmeyecekler; Aralarındaki 13 Yaş Farkına Bakmadan…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının daha ilk bölümlerinde bomba bir olay yaşanmıştı. Mert Öcal ve Sude Burcu’nun aşk yaşadıklarına ama Mert Öcal’ın aynı zamanda Makbule Şakalkaoğlu’yla da aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Günlerce konuşulan bu aşk durumu, ikiliye tepkilerin arka arkaya gelmesine neden olmuştu ama Sude Burcu ve Mert Öcal, aşklarına Survivor sonrasında da kaldıkları yerden devam etme karar almışlardı! Kısa bir süre önce tatile çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olan bir paylaşıma yer verdiler!

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