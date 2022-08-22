- 22 Ağu 2022 - 13:10

Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Hepsi 35,90 TL, 49,90 TL, 56,90 TL’den Satışa Sunuluyor!

Migros market yayınladığı dev indirimler ile gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Son zamanlarda fiyatları en çok yükselen ürünler olan Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünlerinde indirime giden Migros market ise yok satmaya devam ediyor. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünleri.

Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünlerinin fiyatları son günlerde artması nedeni ile vatandaşlar bu ürünleri uygun şekilde nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların ise bu talebine cevap veren Migros market sahip olduğu bütün Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünlerinde indirime gitti. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat fiyatları.

Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre: 35,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 1 litre: 34,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 litre: 64,50 TL

Komili Natural Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 1 litre: 98,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 92,50 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 litre: 91,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre: 134,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 4 litre Pet: 129,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre: 157,50 TL

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22 Ağu 2022 - 13:10 - Gündem

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