Masterchef’te İlk Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Olanları Hayretler İçerisinde İzliyor; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! O İsim Mavi Takımın…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadronun tamamen kurulmasından sonra yedek yarışmacılar canla başla savaş vermişti. Etli yaprak sarmasıyla birlikte yedeklere giren isimler; Makbule, Görkem ve Sema olurken, yaratıcılık kısmında verilen mozzarella peyniri yemeklerini en iyi yapanlar ise Göktuğ ve Cenkay olmuştu. Yeni bölümde ana kadroya giren bir yarışmacılar takım kaptanlığı ve düello için kıyasıya mücadele verecekti! Peki, ilk takım kaptanı kim oldu?

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