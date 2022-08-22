Masterchef’te İlk Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Olanları Hayretler İçerisinde İzliyor; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! O İsim Mavi Takımın…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ilk takım kaptanı resmen ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın artık yarışmadan sızan ifşaları hayretleri içerisinde izlediğine dair yorumlar yapılırken; böylesinin ilk kez yaşandığı gündeme bomba gibi düştü! Masterchef’in binbir emekle ekranlara geldiği bilinirken; yaşananlar ise akılları durdurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadronun tamamen kurulmasından sonra yedek yarışmacılar canla başla savaş vermişti. Etli yaprak sarmasıyla birlikte yedeklere giren isimler; Makbule, Görkem ve Sema olurken, yaratıcılık kısmında verilen mozzarella peyniri yemeklerini en iyi yapanlar ise Göktuğ ve Cenkay olmuştu. Yeni bölümde ana kadroya giren bir yarışmacılar takım kaptanlığı ve düello için kıyasıya mücadele verecekti! Peki, ilk takım kaptanı kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.