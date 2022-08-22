Asuman Dabak’ın Bikinili Halleri Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Kimse 52 Yaşında Demez; Güzelliğiyle Büyüledi… “Vay Maşallah!”

Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden biri olan Asuman Dabak, TRT1 ekranlarından yayınlanmaya devam eden Mükemmel Eşleşme isimli dizinin çekimleri arasında tatile çıktı. Tatilden ilk karelerini paylaşan Asuman Dabak, bikinili fotoğrafları ile takipçilerini adeta şoke etti. Yoğun bir sezon geçirmiş olan Asuman Dabak’ın bikinili pozlarına gelen yorumlar ise, bir hayli şaşırtıcıydı! Peki, Asuman Dabak ne paylaştı? Asuman Dabak, nasıl bir paylaşım yaptı? Asuman Dabak’ın paylaşımına ne gibi pozlar geldi? İşte, detaylar…