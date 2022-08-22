Özcan Deniz’den Sevgilisine Bomba Sürpriz! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Deniz Bombayı Patlattı! Eski Eşi Sinir Krizlerine Girebilir…
Bir süredir yeni bir aşka yelken açmış olan Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Doğum günü kutlamasında yaptırdığı pasta ile dikkat çeken Özcan Deniz’in yaptığı paylaşım ise, herkesi şaşırtmayı başardı! İşte detaylar...
Bir süredir yeni bir aşka yelken açmış olan Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Doğum günü kutlamasında yaptırdığı pasta ile dikkat çeken Özcan Deniz’in yaptığı paylaşım ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Özcan Deniz, Samar Dadgar’ın doğum gününü nasıl kutladı? Özcan Deniz, Samar Dadgar için ne dedi? İşte, detaylar…
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22 Ağu 2022 - 13:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.