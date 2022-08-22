İrem Derici Sırılsıklam Hallerini Paylaştı! Göğüs Dekoltesini Gösterince Aynalar Çatır Çatır Çatladı! “Yandı Buralar İrem!” Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla….
Bu yazın en çok sahne alan isimlerinden biri olan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde bir sahne daha aldı. Bu kez Antalya ilinde sevenleriyle buluşan İrem Derici, sahne kıyafetiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. İrem Derici’nin Antalya konserinden sonra gerçekleştirdiği kan ter içindeki paylaşım ise, sosyal medyanın kısa süre içerisinde gündemine oturdu! İşte o paylaşım ve detayları...
Bu yazın en çok sahne alan isimlerinden biri olan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde bir sahne daha aldı. Bu kez Antalya ilinde sevenleriyle buluşan İrem Derici, sahne kıyafetiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. İrem Derici’nin Antalya konserinden sonra gerçekleştirdiği kan ter içindeki paylaşım ise, sosyal medyanın kısa süre içerisinde gündemine oturdu! Peki, İrem Derici, ne paylaştı? İrem Derici, nasıl bir paylaşım yaptı? İrem Derici’nin paylaşımına ne gibi tepkiler geldi? İşte, detaylar…
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22 Ağu 2022 - 13:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.