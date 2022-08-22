Çarkıfelek Yasemin Koşal Yıllara Meydan Okumuş… Mehmet Ali Erbil Görse Şoktan Şoka Girer! “Sana Ne Olmuş Böyle!” Yasemin Koşal Kaç Yaşında?
Ekranların unutulmaz yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek isimli yapımda hostes olarak yer aldığı dönemler ile hafızalara kazınan Yasemin Koşal, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Özellikle evlendiği yılların ardından ekranlardan ayrılan Yasemin Koşal, ekranları da podyumları da ailesine daha çok vakit ayırmak için bırakmıştı. İşte bu gelişmelerle birlikte Yasemin Koşal ile ilgili son detaylar...
Ekranların unutulmaz yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek isimli yapımda hostes olarak yer aldığı dönemler ile hafızalara kazınan Yasemin Koşal, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Özellikle evlendiği yılların ardından ekranlardan ayrılan Yasemin Koşal, ekranları da podyumları da ailesine daha çok vakit ayırmak için bırakmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Yasemin Koşal’ın son hali, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Çarkıfelek Yasemin Koşal, şimdi ne yapıyor? Çarkıfelek Yasemin Koşal, son hali nasıl? Yasemin Koşal kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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22 Ağu 2022 - 23:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.