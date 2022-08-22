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22 Ağu 2022 - 23:17

Çarkıfelek Yasemin Koşal Yıllara Meydan Okumuş… Mehmet Ali Erbil Görse Şoktan Şoka Girer! “Sana Ne Olmuş Böyle!” Yasemin Koşal Kaç Yaşında?

Ekranların unutulmaz yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek isimli yapımda hostes olarak yer aldığı dönemler ile hafızalara kazınan Yasemin Koşal, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Özellikle evlendiği yılların ardından ekranlardan ayrılan Yasemin Koşal, ekranları da podyumları da ailesine daha çok vakit ayırmak için bırakmıştı. İşte bu gelişmelerle birlikte Yasemin Koşal ile ilgili son detaylar...